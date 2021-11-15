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Резников и глава Пентагона планируют встретиться в США на этой неделе

Понедельник, 15 ноября 2021, 22:48
Резников и глава Пентагона планируют встретиться в США на этой неделе
резников, фото оп

Министр обороны Алексей Резников планирует на этой неделе посетить Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби в комментарии CNN

Детали: Спикер сообщил, что в США ожидают, что новый министр Резников едет в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны и главой Пентагона Остином.

Кирби уточнил, что они обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

Предыстория:

  • 3 ноября Рада уволила с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова.
  • 1 ноября Резников подал заявление об отставке по собственному желанию. Фракция "Слуга народа" выдвинула Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана.
  • 4 ноября депутаты призначили Резникова министром обороны.

Темы: МинобороныСША
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