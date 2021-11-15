Резников и глава Пентагона планируют встретиться в США на этой неделе

Министр обороны Алексей Резников планирует на этой неделе посетить Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Источник: пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби в комментарии CNN

Детали: Спикер сообщил, что в США ожидают, что новый министр Резников едет в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны и главой Пентагона Остином.

Кирби уточнил, что они обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

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