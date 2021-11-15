Резников и глава Пентагона планируют встретиться в США на этой неделе
Понедельник, 15 ноября 2021, 23:48
Министр обороны Алексей Резников планирует на этой неделе посетить Вашингтон для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Источник: пресс-секретарь оборонного ведомства США Джона Кирби в комментарии CNN
Детали: Спикер сообщил, что в США ожидают, что новый министр Резников едет в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны и главой Пентагона Остином.
Кирби уточнил, что они обсудят ситуацию с региональной безопасностью.
Предыстория:
- 3 ноября Рада уволила с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резникова.
- 1 ноября Резников подал заявление об отставке по собственному желанию. Фракция "Слуга народа" выдвинула Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана.
- 4 ноября депутаты призначили Резникова министром обороны.