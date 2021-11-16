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У Канаді зливи спричинили зсуви і змили дороги

Вівторок, 16 листопада 2021, 01:18
У Канаді зливи спричинили зсуви і змили дороги
фото: CBC

Зливи в деяких частинах Британської Колумбії (Канада) спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.

Джерело: The New York Times

Деталі: У понеділок жителям Меррітта, канадського міста з населенням понад 7 000 осіб, що знаходиться приблизно в 170 милях на північний схід від Ванкувера, порадили покинути свої будинки відразу після того, як сильний дощ призвів до виходу річки Колдуотер з берегів.

Після цього повінь вивела з ладу міську систему стічних вод.

Чиновники Меррітта заявили, що паводки також затопили два мости і завалили третій.

У понеділок не було інформації про потерпілих і загиблих внаслідок нещасних випадків, пов’язаних із погодними умовами.

"Ми готові надати будь-яку допомогу, яка необхідна, через повені та екстремальну погоду", – написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter у понеділок.

В Агасісі, невеликій громаді на схід від Ванкувера, мер Сільвія Прангер оголосила надзвичайний стан після зсуву, який заблокував рух двома дорогами.

За словами очевидців, на одній із доріг близько 80-100 транспортних засобів опинилися в пастці через погодні умови. А порятунок з повітря ускладнював сильний вітер.

У понеділок вдень ескадрилья Королівських ВПС Канади надала допомогу в рятувальних цілях за допомогою вертольотів.

Влада попередила, що території, де рослинність була знищена пожежами, можуть стати вразливими до потоків бруду під час сильних дощів.

Нагадаємо: Влітку Меррітт пережив рекордно високі температури та лісові пожежі.

На початку липня в канадській Британській Колумбії зареєстрували 719 "раптових і несподіваних смертей" - тобто втричі більше, ніж за аналогічний період зазвичай (близько 230).

Теми: Канадапогода
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