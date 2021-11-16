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В Канаде ливни повлекли оползни и смыли дороги

Вторник, 16 ноября 2021, 02:18
фото: CBC

Ливни в некоторых частях Британской Колумбии (Канада) повлекли оползни, залив автомагистрали, заблокировав десятки транспортных средств, а также повлекли за собой эвакуацию и предупреждения о наводнениях.

Источник: The New York Times

Детали: В понедельник жителям Мерритта, канадского города с населением более 7 000 человек, находящегося примерно в 170 милях северо-восточнее Ванкувера, посоветовали покинуть свои дома сразу после того, как сильный дождь привел к выходу реки Колдуотер из берегов.

После этого наводнение вывело из строя городскую систему сточных вод.

Чиновники Мерритта заявили, что паводки также затопили два моста и завалили третий.

В понедельник не было информации о пострадавших и погибших в результате несчастных случаев, связанных с погодными условиями.

"Мы готовы оказать любую помощь, которая необходима, из-за наводнений и экстремальной погоды", – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter в понедельник.

В Агасисе, небольшой общине к востоку от Ванкувера, мэр Сильвия Прангер объявила чрезвычайное положение после оползня, который заблокировало движение двумя дорогами.

По словам очевидцев, на одной из дорог около 80-100 транспортных средств оказались в ловушке из-за погодных условий. А спасение с воздуха усложнял сильный ветер.

В понедельник днем эскадрилья Королевских ВВС Канады оказала помощь в спасательных целях с помощью вертолетов.

Власти предупредили, что территории, где растительность была уничтожена пожарами, могут оказаться уязвимыми к потокам грязи во время сильных дождей.

Напомним: Летом Мерритт пережил рекордно высокие температуры и лесные пожары.

В начале июля в канадской Британской Колумбии зарегистрировали 719 "внезапных и неожиданных смертей" - то есть в три раза больше, чем за аналогичный период обычно (около 230).

Темы: Канадапогода
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