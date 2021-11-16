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Повинні повернутися до своїх країн – Боррель про мігрантів з Білорусі

Вівторок, 16 листопада 2021, 01:58
Повинні повернутися до своїх країн – Боррель про мігрантів з Білорусі
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що мігранти, які перебувають на кордонах Білорусі та намагаються прорватися в Євросоюз, мають отримати гуманітарну допомогу та повернутися до країн походження.

Джерело: Боррель, цитує Укрінформ

"Дорога до Євросоюзу не пролягає через Білорусь. Наші делегації по всьому світу, особливо у найбільш уражених країнах, поширюють цю інформацію, щоб запобігти обману людей та перетворенню їх на своєрідний інструмент, на зброю для досягнення політичних цілей.

Це незаконно та не по-людськи.

Люди, які потрапили в пастку цієї прикрої схеми, повинні отримати необхідну допомогу.

Це була одна з причин мого дзвінка до міністра (закордонних справ Білорусі – ред.) Макея та генерального секретаря Об’єднаних Націй".

"Відповідальність за те, що діється, лежить на Білорусі – на 100%.

Ми можемо почати розв'язувати цю проблему, зупинивши потік людей до Білорусі.

Ті, хто вже потрапив туди, мають отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не можуть вважатися біженцями, повинні бути повернені до країн походження".

"Ця криза була створена штучно. Вона не має відвернути нашу увагу від поточного стану в Білорусі, де продовжують масово порушувати права людини.

Діалог буде відновлений, але не шляхом імпортування людей на наші кордони.

Це станеться, коли режим припинить порушення, почне поважати права людини для власного народу, а також права інших людей за кордоном".

Деталі: За словами Борреля, кордони ЄС не є "необмежено відкритими". В’їзд можливий тільки законним чином, після виконання вимог щодо віз або процедур надання притулку.

Будь-які інші варіанти, зауважив Боррель, є "чистісінькою дезінформацією".

Глава дипломатії ЄС привітав рішення Іраку, який почав організувати спеціальні авіарейси для повернення своїх громадян.

Передісторія:

  • ЄС вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка і зараз тривають дискусії щодо нових санкцій
  • Лукашенко у четвер заявив, що може перекрити газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон.
  • У відповідь Європейський союз заявив, що не дозволить самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залякати себе погрозами перекрити постачання російського газу до Європи.

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЄС
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