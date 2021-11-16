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Должны вернуться в свои страны – Боррель о мигрантах из Беларуси

Вторник, 16 ноября 2021, 02:58

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что находящиеся на границах Беларуси мигранты, пытающиеся прорваться в Евросоюз, должны получить гуманитарную помощь и вернуться в страны происхождения.

Источник: Боррель, цитирует Укринформ

"Дорога в Евросоюз не пролегает через Беларусь. Наши делегации по всему миру, особенно в наиболее пораженных странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, в оружие для достижения политических целей.

Это незаконно и не по-человечески.

Люди, попавшие в ловушку этой досадной схемы, должны получить необходимую помощь.

Это была одна из причин моего звонка к министру (иностранным делам Беларуси – ред.) Макею и генеральному секретарю Объединенных Наций".

"Ответственность за происходящее лежит на Беларуси – на 100%.

Мы можем начать решать эту проблему, остановив поток людей в Беларусь.

Те, кто уже попал туда, должны получить гуманитарную помощь. Те, кто не может считаться беженцами, должны быть возвращены в страны происхождения".

"Этот кризис был создан искусственно. Он не должен отвлечь наше внимание от текущего состояния в Беларуси, где продолжают массово нарушать права человека.

Диалог будет возобновлен, но не путем импорта людей на наши границы.

Это произойдет, когда режим прекратит нарушение, станет уважать права человека для собственного народа, а также права других людей за рубежом".

Детали: По словам Борреля, границы ЕС не "неограниченно открыты". Въезд возможен только законным образом, после выполнения требований по визам или процедурам предоставления убежища.

Любые другие варианты, заметил Боррель, являются "чистейшей дезинформацией".

Глава дипломатии ЕС приветствовал решение Ирака, которое начало организовать специальные авиарейсы для возвращения своих граждан.

Предыстория:

  • В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях.
  • Лукашенко в четверг заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал-Европа" в случае если Европа решит закрыть границу.
  • В ответ в ЕС заявили, что не позволят самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

Темы: БеларусьЕС
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