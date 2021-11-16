Під час віртуальної зустрічі з Цзіньпіном Байден заявив про рамки "здорового глузду"

Президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що сподівається на відверту розмову про права людини та питання безпеки.

Джерело: Reuters

Деталі: Байден сказав, що, можливо, варто розпочати розмову "більш формально", хоча, за словами президента США вони з Цзіньпіном "ніколи не були надто формальними".

Цзіньпін сказав, що він дуже радий бачити Байдена, назвавши його "старим другом", і сказав, що обидві сторони повинні посилити спілкування та співпрацю, щоб вирішити численні виклики, з якими вони стикаються.

Президент США додав, що лідери двох країн повинні переконатися, що їхні відносини не переходять у відкритий конфлікт, у тому числі шляхом встановлення рамок "здорового глузду".

Він пообіцяв поставити питання, які турбують Вашингтон, включаючи права людини та інші в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що Байден змусить Пекін дотримуватися міжнародних правил у сфері торгівлі та безпеки.

Як зазначає видання, перші моменти відеодіалогу двох лідерів спостерігала невелика група репортерів, які приєдналися до Байдена в конференц-залі Західного крила, перш ніж глави держав перейшли до приватної розмови, яка, як очікується, триватиме кілька годин.

Нагадаємо: УП повідомляла про заплановану віртуальну зустріч президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіня.