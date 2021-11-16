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Під час віртуальної зустрічі з Цзіньпіном Байден заявив про рамки "здорового глузду"

Вівторок, 16 листопада 2021, 03:53

Президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що сподівається на відверту розмову про права людини та питання безпеки.

Джерело: Reuters

Деталі: Байден сказав, що, можливо, варто розпочати розмову "більш формально", хоча, за словами президента США вони з Цзіньпіном "ніколи не були надто формальними".

Цзіньпін сказав, що він дуже радий бачити Байдена, назвавши його "старим другом", і сказав, що обидві сторони повинні посилити спілкування та співпрацю, щоб вирішити численні виклики, з якими вони стикаються.

Президент США додав, що лідери двох країн повинні переконатися, що їхні відносини не переходять у відкритий конфлікт, у тому числі шляхом встановлення рамок "здорового глузду".

Він пообіцяв поставити питання, які турбують Вашингтон, включаючи права людини та інші в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Очікується, що Байден змусить Пекін дотримуватися міжнародних правил у сфері торгівлі та безпеки.

Як зазначає видання, перші моменти відеодіалогу двох лідерів спостерігала невелика група репортерів, які приєдналися до Байдена в конференц-залі Західного крила, перш ніж глави держав перейшли до приватної розмови, яка, як очікується, триватиме кілька годин.

Нагадаємо: УП повідомляла про заплановану віртуальну зустріч президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіня.

Теми: СШАКитайБайден


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