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Во время виртуальной встречи с Цзиньпином Байден заявил о рамках "здравого смысла"

Вторник, 16 ноября 2021, 03:53

Президент США Джо Байден во время виртуальной встречи сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что надеется на откровенный разговор о правах человека и вопросах безопасности.

Источник: Reuters

Детали: Байден сказал, что, возможно, стоит начать разговор "более формально", хотя, по словам президента США, они с Цзиньпином "никогда не были слишком формальными".

Цзиньпин сказал, что он очень рад видеть Байдена, назвав его "старым другом" и сказал, что обе стороны должны усилить общение и сотрудничество, чтобы решить многочисленные вызовы, с которыми они сталкиваются.

Президент США добавил, что лидеры двух стран должны убедиться, что их отношения не переходят в открытый конфликт, в том числе путем установления рамок "здравого смысла".

Он пообещал задать вопросы, беспокоящие Вашингтон, включая права человека и другие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что Байден заставит Пекин соблюдать международные правила в сфере торговли и безопасности.

Как отмечает издание, первые моменты видеодиалога двух лидеров наблюдала небольшая группа репортеров, которые присоединились к Байдену в конференц-зале Западного крыла, прежде чем главы государств перешли к частному разговору, который, как ожидается, продлится несколько часов.

Напомним: УП сообщала о запланированной виртуальной встрече президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня.

Темы: СШАКитайБайден
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