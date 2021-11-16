У Відні почали щеплювати дітей з 5 років ковід-вакциною без схвалення ЕМА

У Відні – столиці Австрії – відкрили перший пункт ковід-щеплень для дітей віком 5-11 років, не дочекавшись схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

Джерело: Укрінформ

Деталі: Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини Pfizer. Її визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини.

На пілотному етапі щодня будуть вакцинувати близько 200 дітей. Надалі міська влада планує розширити можливості з огляду на великий попит: уже зроблено 9 тис. замовлень на дитячі щеплення.

Дітей поки що вакцинують у режимі off-label, тобто нерегламентованого застосування лікарських препаратів, адже Європейське агентство з лікарських засобів ще не схвалило вакцинацію проти COVID-19 для вікової групи 5-11 років.

В австрійському МОЗ очікують, що це відбудеться 24 листопада.

Нагадаємо: Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив у неділю, що в країні з 15 листопада запроваджується локдаун для людей, які не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.