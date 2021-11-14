Австрія вводить локдаун для невакцинованих

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив у неділю, що в країні з 15 листопада запроваджується локдаун для людей, які не пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциновано проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, і цей погляд підтримує ультраправа Партія свободи, третя за величиною в парламенті.

Уряд Австрії заявляє, що таким частковим локдауном хоче уникнути додаткових обмежень для тих, хто повністю вакцинований.

"Ми маємо підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень", - заявив Шалленберг на пресконференції у неділю, оголосивши про локдаун після відеоконференції з очільниками 9 австрійських регіонів.

Міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштайн повідомив, що особи віком 12 років і молодші будуть звільнені від локдауну, у той час як нещеплені від коронавірусу люди зможуть залишати свої будинки лише з обмеженої кількості причин, наприклад, для роботи чи купівлі предметів першої необхідності. Також локдаун не стосується людей, які одужали після захворювання.

Обмеження діятимуть щонайменше 10 днів.

Багато чиновників у Австрії, у тому числі представники консервативної партії Шалленберга та поліції, висловили сумніви в тому, що такий локдаун може діяти належним чином, оскільки він поширюється лише на частину населення. Однак Шалленберг та міністр внутрішніх справ Карл Негаммер заявили, що поліція проводитиме ретельні перевірки.

Австріяіз населенням 9 млн осіб повідомила про 11 552 нових випадки інфікування та 17 смертей від коронавірусу в неділю. Кількість нових інфекцій є найвищою для неділі з початку пандемії.

2 327 людей перебувають на лікарняному лікуванні через коронавірус. З них 433 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун. Обмеження для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування ввели на три тижні як для щеплених, так і для нещеплених.