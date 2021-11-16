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В Вене начали прививать детей с 5 лет ковид-вакциной без одобрения ЕМА

Вторник, 16 ноября 2021, 06:32
В Вене начали прививать детей с 5 лет ковид-вакциной без одобрения ЕМА
фото: МЗ

В Вене – столице Австрии – открыли первый пункт ковид-прививок для детей 5-11 лет, не дождавшись одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Источник: Укринформ

Детали: Маленьким пациентам вводят меньшую, чем взрослым, дозу вакцины Pfizer. Ее определяет на месте педиатр, учитывая физическое состояние и вес ребенка.

На пилотном этапе ежедневно будут вакцинированы около 200 детей. В дальнейшем городские власти планируют расширить возможности, учитывая большой спрос: уже сделано 9 тыс. заказов на детские прививки.

Детей пока вакцинируют в режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, ведь Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило вакцинацию против COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет.

В австрийском Минздраве ожидается, что это произойдет 24 ноября.

Напомним: Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил в воскресенье, что в стране с 15 ноября вводится локдаун для людей, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

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Темы: Австриявакцинациядети
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