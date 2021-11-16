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Понад 21 млн covid-щеплень зробили в Україні від початку вакцинації

Вівторок, 16 листопада 2021, 07:43
Понад 21 млн covid-щеплень зробили в Україні від початку вакцинації
Фото vaccination.covid19.gov.ua

21 218 965 covid-щеплень провели в Україні з 24 лютого, коли стартувала вакцинальна кампанія проти коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За добу 15 листопада вакцинували проти Covid-19 268 088 людей: одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані – 165 180 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу – 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 людей.

У МОЗ підкреслили, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація
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