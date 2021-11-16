Более 21 млн covid-прививок сделали в Украине с начала вакцинации
Вторник, 16 ноября 2021, 08:43
21 218 965 covid-прививок провели в Украине с 24 февраля, когда стартовала вакцинальная кампания против коронавируса.
Источник: данные Минздрава
Детали: За сутки 15 ноября вакцинировали против Covid-19 268 088 человек: одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.
В Минздраве подчеркнули, что 88,2% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе были невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
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Предыстория:
- За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса, 838 человек умерли, 2 264 человека были госпитализированы, 21 914 человек выздоровели.
Украинская правда