Более 21 млн covid-прививок сделали в Украине с начала вакцинации

21 218 965 covid-прививок провели в Украине с 24 февраля, когда стартовала вакцинальная кампания против коронавируса.

Источник: данные Минздрава

Детали: За сутки 15 ноября вакцинировали против Covid-19 268 088 человек: одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек.

В Минздраве подчеркнули, что 88,2% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе были невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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