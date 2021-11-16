Протистояти політичному і комерційному тиску: журналістів кличуть до єднання

Медіарух закликає журналістів створити самоврядну організацію, яка зможе протистояти системі політичного та комерційного тиску на свободу слова в Україні.

Джерело: звернення Медіаруху, "Детектор Медіа"

Дослівно звернення: "Сьогодні, у День працівників радіо та телебачення, ми оголошуємо про загальну мобілізацію до всеукраїнської професійної спільноти Медіарух.

За сім років після Революції гідності незалежність української журналістики знову під загрозою. Анонімні канали, ботоферми, олігархічні медіа, які служать виключно на догоду власникам, витісняють професійні стандарти. Бізнесмени нівечать видання. А влада, яка мала б захищати свободу слова, сама намагається приборкати медіа.

Ми звертаємося до тих журналістів, які залишаються чесними попри обставини. Які керуються стандартами, а не побажаннями. Які не оцінюють, а цінують своє слово.

Настав час єднатися. Незабаром нові вибори. А кожен із вас знає, що це значить. Новий тиск олігархів, власників, політиків, влади.

Поодинці ми безсилі перед загрозою. Разом ми непереможні. Доведено журналістською революцією у 2004 році та рухом "Стоп цензурі!" у 2010-2014 роках.

Але цього разу ми ставимо перед собою більш амбітну мету: створити ефективну самоврядну організацію журналістів, яка зможе протистояти системі політичного та комерційного тиску на свободу слова. Створити спільноту, яка об’єднає всіх українських журналістів".

Деталі: Журналістам пропонують залишити свої дані, заповнивши форму для вступу до Медіаруху. Ініціатори вірять, що разом спільнота зможе "відстояти Журналістику".

Заяву вже підписали представники низки ключових медіа України, зокрема й головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Звернення адресоване журналістам як в Україні, так і за кордоном.