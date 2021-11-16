Противостоять политическому и коммерческому давлению: журналистов зовут к единению

Медиадвижение "Медіарух" призывает журналистов создать самоуправляющуюся организацию, которая сможет противостоять системе политического и коммерческого давления на свободу слова в Украине.

Источник: обращение движения "Медіарух", "Детектор Медиа"

Дословно обращение: "Сегодня, в День работников радио и телевидения, мы объявляем об общей мобилизации во всеукраинское профессиональное сообщество Медиарух.

Через семь лет после Революции достоинства независимость украинской журналистики снова под угрозой. Анонимные каналы, ботофермы, олигархические медиа, служащие исключительно в угоду владельцам, вытесняют профессиональные стандарты. Бизнесмены ломают издания. А власти, которые должны защищать свободу слова, сами пытаются обуздать медиа.

Мы обращаемся к тем журналистам, которые остаются честными, несмотря на обстоятельства. Которые руководствуются стандартами, а не пожеланиями. Которые не оценивают, а ценят свое слово.

Пришло время объединяться. Вскоре новые выборы. А каждый из вас знает, что это значит. Новое давление олигархов, собственников, политиков, властей.

В одиночку мы бессильны перед угрозой. Вместе мы непобедимы. Доказано журналистской революцией в 2004 году и движением "Стоп цензуре!" в 2010–2014 годах.

Но на этот раз мы ставим перед собой более амбициозные цели: создать эффективную самоуправляемую организацию журналистов, которая сможет противостоять системе политического и коммерческого давления на свободу слова. Создать сообщество, которое объединит всех украинских журналистов".

Детали: Журналистам предлагают оставить свои данные, заполнив форму для вступления в Медіарух. Инициаторы верят, что вместе сообщество сможет "отстоять Журналистику".

Заявление уже подписали представители ряда ключевых медиа Украины, в том числе главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Обращение адресовано журналистам как в Украине, так и за границей.