Українські бійці збили російський безпілотник, що перетнув лінію  розмежування

У районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки безпілотний літальний апарат противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Джерело: Facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав.

Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі – і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації".

Деталі: У штабі наголосили, що "крилатий трофей" є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України.