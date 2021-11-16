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Українські бійці збили російський безпілотник, що перетнув лінію  розмежування

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:03
Орлан-10, фото ОС

У районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки безпілотний літальний апарат противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині. 

Джерело: Facebook-сторінка Операції об'єднаних сил 

Дослівно: "Ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав.

Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр"  у Санкт-Петербурзі – і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації". 

Деталі: У штабі наголосили, що "крилатий трофей" є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України.

Теми: ДонбасООСРосія


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