Украинские бойцы сбили российский беспилотник, пересекший линию разграничения

В районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы был принужден к посадке беспилотный летательный аппарат противника, пересекший линию разграничения в Донецкой области.

Источник: Facebook-страница Операции объединенных сил

Дословно: "Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил.

Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге – и этот комплекс стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации".

Детали: В штабе подчеркнули, что "крылатый трофей" является бесспорным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины.