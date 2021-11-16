Троє нових "слуг" склали присягу у Верховній Раді

На засіданні Ради головує Стефанчук. фото з сайту парламенту

Новообрані народні депутати від "Слуги народу" Сергій Козир, Віталій Войцехівський та Сергій Кострійчук склали присягу.

Джерело: трансляція засідання парламенту 16 листопада

Деталі: Спікер парламенту Руслан Стефанчук запрошуючи нардепів до трибуни, зазначив, що Центральна виборча комісія 12 листопада зареєструвала Козиря, Войцехівського та Кострійчука обраними народними депутатами.

Козир та Войцеховський виграли проміжні вибори 31 жовтня 2021 року округах № 184 (Херсонщина) та № 197 (Черкащина).

Кострійчук зайшов до парламенту замість обраної міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.