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Трое новых "слуг" приняли присягу в Верховной Раде

Вторник, 16 ноября 2021, 10:36
На заседании Рады председательствует Стефанчук. фото с сайта парламента

Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" Сергей Козырь, Виталий Войцеховский и Сергей Кострийчук приняли присягу.

Источник: трансляция заседания парламента 16 ноября

Детали: Спикер парламента Руслан Стефанчук, приглашая нардепов к трибуне, отметил, что Центральная избирательная комиссия 12 ноября зарегистрировала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами.

Козырь и Войцеховский выиграли промежуточные выборы 31 октября в округах № 184 (Херсонщина) и № 197 (Черкащина).

Кострийчук зашел в парламент вместо избранной министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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