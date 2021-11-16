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Трое новых "слуг" приняли присягу в Верховной Раде

Вторник, 16 ноября 2021, 09:36
Трое новых слуг приняли присягу в Верховной Раде
На заседании Рады председательствует Стефанчук. фото с сайта парламента

Новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" Сергей Козырь, Виталий Войцеховский и Сергей Кострийчук приняли присягу.

Источник: трансляция заседания парламента 16 ноября

Детали: Спикер парламента Руслан Стефанчук, приглашая нардепов к трибуне, отметил, что Центральная избирательная комиссия 12 ноября зарегистрировала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами.

Козырь и Войцеховский выиграли промежуточные выборы 31 октября в округах № 184 (Херсонщина) и № 197 (Черкащина).

Кострийчук зашел в парламент вместо избранной министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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