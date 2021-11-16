У Зеленського найвищий рівень довіри, але недовіра зростає - соціологія

59% громадян України не довіряють президенту Володимиру Зеленському, водночас у нього зберігається найвищий рівень довіри серед політиків.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Зовсім не довіряють президенту 40% громадян, 19% - скоріше не довіряють.

Водночас довіряють Зеленському 38% громадян, з яких 14% повністю довіряють, 24% - скоріше довіряють.

На другому місці за рівнем довіри лідерка "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко: 27% українців довіряють, 61% не довіряють.

Колишньому президенту Петру Порошенку довіряють 25% громадян, 73% не довіряють.

Найнижчий рівень довіри в Юрія Бойка, співголови "Опозиційної платформи - За життя" - 24%. 59% не довіряють, водночас 12% опитаних не чули про такого, і ще 4% не змогли відповісти.

Опитування 10-13 листопада провели телефоном серед 2500 жителів України віком старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0.

Що було раніше: Порівняно з опитуванням "Рейтингу" за жовтень, рівень недовіри до Зеленського дещо виріс. У жовтні президенту довіряли 41%, не довіряли - 58%.