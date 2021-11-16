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У Зеленского самый высокий уровень доверия, но недоверие растет – социология

Вторник, 16 ноября 2021, 12:13
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

59% граждан Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, хотя, в то же время, у него сохраняется самый высокий уровень доверия среди политиков.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Совершенно не доверяют президенту 40% граждан, 19% - скорее не доверяют.

В то же время Зеленскому доверяют 38% граждан, из которых 14% полностью доверяют, 24% - скорее доверяют.

На втором месте по уровню доверия лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко: 27% украинцев доверяют, 61% не доверяют.

Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 25% граждан, 73% не доверяют.

Самый низкий уровень доверия у Юрия Бойко, сопредседателя "Оппозиционной платформы – При жизни" – 24%. 59% не доверяют, в то же время 12% опрошенных не слышали о таком, и еще 4% затруднились ответить.

Опрос 10-13 ноября провели по телефону среди 2500 жителей Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Что было раньше: По сравнению с опросом "Рейтинга" за октябрь, уровень недоверия к Зеленскому несколько вырос. В октябре президенту доверяли 41%, не доверяли – 58%.

Украинская правда
Темы: рейтингЗеленскийПорошенкоТимошенкоБойко
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