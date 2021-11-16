Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского самый высокий уровень доверия, но недоверие растет – социология

Вторник, 16 ноября 2021, 11:13
У Зеленского самый высокий уровень доверия, но недоверие растет – социология
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

59% граждан Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, хотя, в то же время, у него сохраняется самый высокий уровень доверия среди политиков.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Детали: Совершенно не доверяют президенту 40% граждан, 19% - скорее не доверяют.

В то же время Зеленскому доверяют 38% граждан, из которых 14% полностью доверяют, 24% - скорее доверяют.

На втором месте по уровню доверия лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко: 27% украинцев доверяют, 61% не доверяют.

Бывшему президенту Петру Порошенко доверяют 25% граждан, 73% не доверяют.

Самый низкий уровень доверия у Юрия Бойко, сопредседателя "Оппозиционной платформы – При жизни" – 24%. 59% не доверяют, в то же время 12% опрошенных не слышали о таком, и еще 4% затруднились ответить.

Опрос 10-13 ноября провели по телефону среди 2500 жителей Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Что было раньше: По сравнению с опросом "Рейтинга" за октябрь, уровень недоверия к Зеленскому несколько вырос. В октябре президенту доверяли 41%, не доверяли – 58%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: рейтингЗеленскийПорошенкоТимошенкоБойко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
рейтинг
Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ
Один из первых в конце: Киев вернули в рейтинг самых удобных городов в мире
Украина резко поднялась в рейтинге свободы прессы
Последние новости
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
Все новости...
Реклама: