У Києві майже 1,5 тисячі нових випадків Covid, 38 хворих померли

За добу 15 листопада у столиці зареєстрували 1 481 новий випадок коронавірусу, 38 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1481 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 38 летальних випадків від вірусу – 21 жінка від 36 до 85 років та 17 чоловіків від 50 до 100 років".

Деталі: Серед нових хворих понад 100 дітей – 52 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 50 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (310), Оболонському (207) та в Святошинському (193) районах.

223 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали до лікарень 222 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 280 788 підтверджених випадків коронавірусу, 6 946 хворих померли, подолали вірус загалом 240 577 мешканців міста, з них 935 – за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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