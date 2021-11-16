В Киеве почти 1,5 тысячи новых случаев Covid, 38 больных умерли
За сутки 15 ноября в столице зарегистрировали 1 481 новый случай коронавируса, 38 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "1 481 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 38 летальных исходов от вируса – 21 женщина от 36 до 85 лет и 17 мужчин от 50 до 100 лет".
Детали: Среди новых больных более 100 детей – 52 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (310), Оболонском (207) и Святошинском (193) районах.
223 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 222 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 280 788 подтвержденных случаев коронавируса, 6 946 больных умерли, преодолели вирус 240 577 жителей города, из них 935 – за прошедшие сутки.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса, 838 человек умерли – это новый антирекорд за сутки, 2 264 человека были госпитализированы, 21 914 человек выздоровели.