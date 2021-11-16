Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАЗК з'явилися питання до декларації міністра Шкарлета

Вівторок, 16 листопада 2021, 13:15
У НАЗК з'явилися питання до декларації міністра Шкарлета
Фото: Міністертсво освіти і науки

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.  

Джерело: повідомлення НАЗК

Дослівно: "Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).

Зокрема, виявлено ознаки адміністративного правопорушення у деклараціях:

  • міністра освіти і науки України
  • колишнього Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
  • 5 народних депутатів України
  • 12 депутатів місцевих рад"

Деталі: Інформація про виявлене НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального прокурора.

Також за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, 4 народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.

Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях.

Загалом за січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКдеклараціїШкарлет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
Усі новини...
Реклама: