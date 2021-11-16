У НАЗК з'явилися питання до декларації міністра Шкарлета
Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Джерело: повідомлення НАЗК
Дослівно: "Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).
Зокрема, виявлено ознаки адміністративного правопорушення у деклараціях:
- міністра освіти і науки України
- колишнього Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
- 5 народних депутатів України
- 12 депутатів місцевих рад"
Деталі: Інформація про виявлене НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального прокурора.
Також за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, 4 народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.
Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях.
Загалом за січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.