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У НАЗК з'явилися питання до декларації міністра Шкарлета

Вівторок, 16 листопада 2021, 14:15
Фото: Міністертсво освіти і науки

Національне агентство із запобігання корупції виявило ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у декларації міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.  

Джерело: повідомлення НАЗК

Дослівно: "Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).

Зокрема, виявлено ознаки адміністративного правопорушення у деклараціях:

  • міністра освіти і науки України
  • колишнього Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
  • 5 народних депутатів України
  • 12 депутатів місцевих рад"

Деталі: Інформація про виявлене НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань або Офісу Генерального прокурора.

Також за результатами перевірки декларацій у жовтні НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у 28 деклараціях публічних службовців, серед яких суддя Конституційного Суду, 4 народні депутати, 14 депутатів місцевих рад.

Загалом у 2021 році НАЗК вже завершило перевірку 737 декларацій. Ознаки кримінального правопорушення виявлено у 53 деклараціях.

Загалом за січень-жовтень виявлено недостовірні відомості у деклараціях на понад 640 млн гривень.

Українська правда
Теми: НАЗКдеклараціїШкарлет


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