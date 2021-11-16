У НАПК появились вопросы к декларации министра Шкарлета
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки административного правонарушения "Подача заведомо недостоверных сведений" в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Источник: сообщение НАПК
Дословно: "В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
В декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн. гривен).
В частности, выявлены признаки административного правонарушения в декларациях:
- министра образования и науки Украины
- бывшего Председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
- 5 народных депутатов Украины
- 12 депутатов местных советов"
Детали: Информация об обнаруженном НАПК передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований или Офис Генерального прокурора.
Также по результатам проверки деклараций в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих, среди которых судья Конституционного Суда, 4 народных депутата, 14 депутатов местных советов.
Всего в 2021 году НАПК уже завершило проверку 737 деклараций. Признаки уголовного преступления выявлены в 53 декларациях.
В целом за январь-октябрь обнаружены недостоверные сведения в декларациях более чем на 640 млн гривен.