Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАПК появились вопросы к декларации министра Шкарлета

Вторник, 16 ноября 2021, 13:15
У НАПК появились вопросы к декларации министра Шкарлета

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки административного правонарушения "Подача заведомо недостоверных сведений" в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн. гривен).

В частности, выявлены признаки административного правонарушения в декларациях:

  • министра образования и науки Украины
  • бывшего Председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
  • 5 народных депутатов Украины
  • 12 депутатов местных советов"

Детали: Информация об обнаруженном НАПК передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований или Офис Генерального прокурора.

Также по результатам проверки деклараций в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих, среди которых судья Конституционного Суда, 4 народных депутата, 14 депутатов местных советов.

Всего в 2021 году НАПК уже завершило проверку 737 деклараций. Признаки уголовного преступления выявлены в 53 декларациях.

В целом за январь-октябрь обнаружены недостоверные сведения в декларациях более чем на 640 млн гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКдекларацииШкарлет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
Все новости...
Реклама: