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У НАПК появились вопросы к декларации министра Шкарлета

Вторник, 16 ноября 2021, 14:15

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки административного правонарушения "Подача заведомо недостоверных сведений" в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "В течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

В декларациях чиновники указали недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. гривен до 1,1 млн. гривен).

В частности, выявлены признаки административного правонарушения в декларациях:

  • министра образования и науки Украины
  • бывшего Председателя Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
  • 5 народных депутатов Украины
  • 12 депутатов местных советов"

Детали: Информация об обнаруженном НАПК передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований или Офис Генерального прокурора.

Также по результатам проверки деклараций в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих, среди которых судья Конституционного Суда, 4 народных депутата, 14 депутатов местных советов.

Всего в 2021 году НАПК уже завершило проверку 737 деклараций. Признаки уголовного преступления выявлены в 53 декларациях.

В целом за январь-октябрь обнаружены недостоверные сведения в декларациях более чем на 640 млн гривен.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларацииШкарлет
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