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Шмигаль розповів, звідки візьмуть гроші на "тисячу Зеленського"

Вівторок, 16 листопада 2021, 14:50
Денис Шмигаль. Фото КМУ

Виплату анонсованої президентом 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих проти Covid-19 профінансують самі ж українці, які платять податки.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області 16 листопада

Пряма мова Шмигаля: "Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від ковіду. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – ред.)".

Деталі: За словами прем’єра, ця програма буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року – і всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.  

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".
  • Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що "тисячу Зеленського" неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

     

Ірина Балачук, УП
Теми: Шмигаль Зеленськийвакцинаціягроші


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