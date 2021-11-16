Шмигаль розповів, звідки візьмуть гроші на "тисячу Зеленського"

Виплату анонсованої президентом 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих проти Covid-19 профінансують самі ж українці, які платять податки.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області 16 листопада



Пряма мова Шмигаля: "Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від ковіду. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – ред.)".

Деталі: За словами прем’єра, ця програма буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року – і всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.

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