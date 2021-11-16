Шмигаль розповів, звідки візьмуть гроші на "тисячу Зеленського"
Вівторок, 16 листопада 2021, 13:50
Виплату анонсованої президентом 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих проти Covid-19 профінансують самі ж українці, які платять податки.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області 16 листопада
Пряма мова Шмигаля: "Це буде фонд підтримки підприємництва, постраждалого від ковіду. Тобто це буде загальний фонд бюджету. Так, це наші з вами кошти (податки, які сплачують українці – ред.)".
Деталі: За словами прем’єра, ця програма буде діяти і в 2021 році, і в першій половині наступного року – і всі, хто вакцинувався, зможуть нею скористатися.
Передісторія:
- 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".
- Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що "тисячу Зеленського" неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.
Ірина Балачук, УП