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Шмигаль рассказал, откуда возьмут деньги на "тысячу Зеленского"

Вторник, 16 ноября 2021, 14:50
Денис Шмыгаль. Фото КМУ

Выплату анонсированной президентом 1 тысячи гривен для полностью вакцинированных против Covid-19 граждан профинансируют сами же украинцы, которые платять налоги.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область 16 ноября

Прямая речь Шмыгаля: "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. То есть, это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, уплачиваемые украинцами – ред.)".

Детали: По словам премьера, эта программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года – и все вакцинированные смогут ею воспользоваться.

Предыстория: 

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія".
  • Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что "тысячу Зеленского" невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Ирина Балачук, УП
Темы: ШмыгальЗеленскийвакцинацияденьги
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