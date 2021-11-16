Шмигаль рассказал, откуда возьмут деньги на "тысячу Зеленского"

Выплату анонсированной президентом 1 тысячи гривен для полностью вакцинированных против Covid-19 граждан профинансируют сами же украинцы, которые платять налоги.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область 16 ноября

Прямая речь Шмыгаля: "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. То есть, это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, уплачиваемые украинцами – ред.)".

Детали: По словам премьера, эта программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года – и все вакцинированные смогут ею воспользоваться.

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