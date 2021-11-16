Шмигаль рассказал, откуда возьмут деньги на "тысячу Зеленского"
Вторник, 16 ноября 2021, 13:50
Выплату анонсированной президентом 1 тысячи гривен для полностью вакцинированных против Covid-19 граждан профинансируют сами же украинцы, которые платять налоги.
Источник: премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область 16 ноября
Прямая речь Шмыгаля: "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. То есть, это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, уплачиваемые украинцами – ред.)".
Детали: По словам премьера, эта программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года – и все вакцинированные смогут ею воспользоваться.
Предыстория:
- 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дія".
- Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров объяснил, что "тысячу Зеленского" невозможно будет получить наличными – эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.
Ирина Балачук, УП