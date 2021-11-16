Росіяни похвалилися, що "успішно" збили супутник на орбіті
Міноборони Росії підтвердило, що 15 листопада РФ знищила недіючий супутник "Целіна-Д", який знаходився на орбіті.
Джерело: російське видання "РБК", Роскосмос
Дослівно: "15 листопада цього року Міноборони Росії успішно проведено випробування, внаслідок якого вражено недіючий російський космічний апарат "Целіна-Д", який перебував на орбіті з 1982 року".
Деталі: У російському Міноборони стверджують, що хмара космічного сміття, що утворилася під час вибуху, не становить загрози для орбітальних апаратів.
У РФ заявили, що відразу після випробувань фрагменти супутника внесли в "головний каталог вітчизняної системи контролю космічного простору і відразу взяли на супровід до припинення їх існування".
Крім того, у РФ вважають заяву США про створення ризиків для космонавтів "лицемірною".
У Роскосмосі також опублікували заяву про те, що головним пріоритетом для них залишається безумовна безпека екіпажу МКС.
Що було раніше: США засудили Росію за проведення "небезпечного і безвідповідального" випробування протисупутникової ракети, яке, на їхню думку, загрожує екіпажу на борту Міжнародної космічної станції (МКС).
Передісторія:
- Як зазначає BBC, ситуація з космічним сміттям швидко погіршується. 64 роки космічної діяльності свідчать, що зараз близько мільйона уламків розміром від 1 см (0,4 дюйма) до 10 см хаотично пересуваються в космосі.
- Вплив будь-якого з них може бути завершенням місії для метеорологічного або телекомунікаційного супутника.
- У ряді країн є можливість знімати супутники з землі, включаючи США, Росію, Китай та Індію.
- Коли Китай у 2007 році знищив один зі своїх відпрацьованих метеорологічних супутників, створив понад 2 тисячі частин сміття.