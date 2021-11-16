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Россияне похвастались, что "успешно" сбили спутник на орбите

Вторник, 16 ноября 2021, 14:52
Россияне похвастались, что успешно сбили спутник на орбите
фото: Роскосмос

Минобороны России подтвердило, что 15 ноября РФ уничтожила недействующий спутник "Целина-Д", который находился на орбите.

Источник: российское издание "РБК", Роскосмос

Дословно: "15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года".

Детали: В российском Минобороны утверждают, что образовавшееся во время взрыва облако космического мусора не представляет угрозы для орбитальных аппаратов.

В РФ заявили, что сразу же после испытаний фрагменты спутника внесли в "главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение до прекращения их существования".

Кроме того, в РФ считают заявление США о создании рисков для космонавтов "лицемерным".

В Роскосмосе также опубликовали заявление о том, что главным приоритетом для них остается обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС.

Что было раньше: США осудили Россию за проведение "опасного и безответственного" испытания противоспутниковой ракеты, которое, по их мнению, угрожает экипажу на борту Международной космической станции (МКС).

Напомним:

  • Как отмечает ВВС, ситуация с космическим мусором быстро ухудшается. 64 года космической деятельности свидетельствуют, что сейчас около миллиона обломков размером от 1 см (0,4 дюйма) до 10 см хаотично передвигаются в космосе.
  • Воздействие любого из них может быть завершением миссии для метеорологического или телекоммуникационного спутника.
  • В ряде стран есть возможность снимать спутники с земли, включая США, Россию, Китай и Индию.
  • Когда Китай в 2007 году уничтожил один из своих отработанных метеорологических спутников, создал более 2 тысяч частей отслеживающего мусора. 

Украинская правда

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Темы: космосРосcияСШАоружие
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