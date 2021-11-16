Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне похвастались, что "успешно" сбили спутник на орбите

Вторник, 16 ноября 2021, 15:52
фото: Роскосмос

Минобороны России подтвердило, что 15 ноября РФ уничтожила недействующий спутник "Целина-Д", который находился на орбите.

Источник: российское издание "РБК", Роскосмос

Дословно: "15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года".

Детали: В российском Минобороны утверждают, что образовавшееся во время взрыва облако космического мусора не представляет угрозы для орбитальных аппаратов.

В РФ заявили, что сразу же после испытаний фрагменты спутника внесли в "главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение до прекращения их существования".

Кроме того, в РФ считают заявление США о создании рисков для космонавтов "лицемерным".

В Роскосмосе также опубликовали заявление о том, что главным приоритетом для них остается обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС.

Что было раньше: США осудили Россию за проведение "опасного и безответственного" испытания противоспутниковой ракеты, которое, по их мнению, угрожает экипажу на борту Международной космической станции (МКС).

Напомним:

  • Как отмечает ВВС, ситуация с космическим мусором быстро ухудшается. 64 года космической деятельности свидетельствуют, что сейчас около миллиона обломков размером от 1 см (0,4 дюйма) до 10 см хаотично передвигаются в космосе.
  • Воздействие любого из них может быть завершением миссии для метеорологического или телекоммуникационного спутника.
  • В ряде стран есть возможность снимать спутники с земли, включая США, Россию, Китай и Индию.
  • Когда Китай в 2007 году уничтожил один из своих отработанных метеорологических спутников, создал более 2 тысяч частей отслеживающего мусора. 

Украинская правда
Темы: космосРосcияСШАоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat

Петраков стал главным тренером сборной Украины

Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, повышение проезда в Киеве отложили

Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной крымской резолюции: кто как голосовал

Тарифы на проезд в Киеве не изменят до весны: Кличко пообещал и обвинил правительство

В расследовании Bellingcat объясняют, почему Ермак "перенес" спецоперацию

Все новости...
космос
"Опасное и безответственное": США осудили Россию за испытание оружия в космосе
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Crew Dragon с четырьмя космонавтами отправился на МКС
Последние новости
23:54
У границы с Беларусью проведут масштабные учения, а людей просят следить за чужаками
23:05
видеоПоярков попал в ДТП в Киеве
22:41
Премьер Британии предостерег Кремль от военного авантюризма в отношении Украины
22:26
"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat
22:13
Новости экономики: откуда деньги на "тысячу Зеленского", БЭБ заработает полноценно
22:01
Петраков стал главным тренером сборной Украины
21:40
В МИДе рассказали ключевые детали новой усиленной крымской резолюции в ООН
21:25
Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
21:11
Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, повышение проезда в Киеве отложили
20:56
Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару
Все новости...