Россияне похвастались, что "успешно" сбили спутник на орбите

Минобороны России подтвердило, что 15 ноября РФ уничтожила недействующий спутник "Целина-Д", который находился на орбите.

Источник: российское издание "РБК", Роскосмос

Дословно: "15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года".

Детали: В российском Минобороны утверждают, что образовавшееся во время взрыва облако космического мусора не представляет угрозы для орбитальных аппаратов.

В РФ заявили, что сразу же после испытаний фрагменты спутника внесли в "главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение до прекращения их существования".

Кроме того, в РФ считают заявление США о создании рисков для космонавтов "лицемерным".

В Роскосмосе также опубликовали заявление о том, что главным приоритетом для них остается обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС.

Что было раньше: США осудили Россию за проведение "опасного и безответственного" испытания противоспутниковой ракеты, которое, по их мнению, угрожает экипажу на борту Международной космической станции (МКС).

Напомним: