Россияне похвастались, что "успешно" сбили спутник на орбите
Минобороны России подтвердило, что 15 ноября РФ уничтожила недействующий спутник "Целина-Д", который находился на орбите.
Источник: российское издание "РБК", Роскосмос
Дословно: "15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года".
Детали: В российском Минобороны утверждают, что образовавшееся во время взрыва облако космического мусора не представляет угрозы для орбитальных аппаратов.
В РФ заявили, что сразу же после испытаний фрагменты спутника внесли в "главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяли на сопровождение до прекращения их существования".
Кроме того, в РФ считают заявление США о создании рисков для космонавтов "лицемерным".
В Роскосмосе также опубликовали заявление о том, что главным приоритетом для них остается обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС.
Что было раньше: США осудили Россию за проведение "опасного и безответственного" испытания противоспутниковой ракеты, которое, по их мнению, угрожает экипажу на борту Международной космической станции (МКС).
Напомним:
- Как отмечает ВВС, ситуация с космическим мусором быстро ухудшается. 64 года космической деятельности свидетельствуют, что сейчас около миллиона обломков размером от 1 см (0,4 дюйма) до 10 см хаотично передвигаются в космосе.
- Воздействие любого из них может быть завершением миссии для метеорологического или телекоммуникационного спутника.
- В ряде стран есть возможность снимать спутники с земли, включая США, Россию, Китай и Индию.
- Когда Китай в 2007 году уничтожил один из своих отработанных метеорологических спутников, создал более 2 тысяч частей отслеживающего мусора.