Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ: в київських лікарнях розікрали 2 мільйони гривень на апаратах ШВЛ

Вівторок, 16 листопада 2021, 15:59
Фото: Getty Images

Служба безпеки України спільно з київськими поліцейськими викрили розкрадання службовцями київських лікарень майже 2 мільйонів гривень, виділених на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: повідомлення пресслужби СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. За попередніми даними, через злочинні махінації зловмисники привласнили майже 2 млн грн".

Деталі: За версією СБУ, "схему" організували бухгалтери Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. 

Апарати ШВЛ купляли у підприємців-спільників за ціну, в яку включений ПДВ. Однак, у законодавстві передбачено звільнення від сплати ПДВ для закупівлі апаратів ШВЛ. Також у "схемі" організували закупівлю анестезіологічних систем.

Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру закладу за кримінальною статтею 367 – "Службова недбалість". 

У ході розслідування в Службі безпеки зібрали докази скоєння подібних злочинів ще в кількох державних установах.

Нагадаємо: 11 листопада СБУ викрили медиків одеської лікарні, які виготовляли і продавали фіктивні сертифікати про вакцинацію.

Українська правда
Теми: СБУкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"

Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації

"Серйозний удар": Офісу президента не сподобалося, які документи оприлюднила Соколова

Усі новини...
СБУ
СБУ оголосила підозру в спробі захопити владу головному "антивакцинатору", пов'язує його з РФ
Червоні точки реформи СБУ
СБУ у Києві "знешкодила терористів" і "визволила заручників"
Останні новини
03:50
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX
02:50
В регіоні Канади оголосили НС через ураган
01:50
США звинуватили іранців у кіберзмові для втручання у президентські вибори
00:53
Макрон: Франція не запроваджуватиме карантин для нещеплених
23:55
"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента
23:14
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
22:57
Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна
22:33
фотоРезніков зустрівся з главою Пентагону в США: обговорили загрози з боку РФ
22:05
Новини економіка: відставка голови ФДМ, зупинка імпорту електроенергії з Білорусі
21:53
Війська РФ на кордоні: США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії
Усі новини...