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СБУ: в київських лікарнях розікрали 2 мільйони гривень на апаратах ШВЛ

Вівторок, 16 листопада 2021, 14:59
СБУ: в київських лікарнях розікрали 2 мільйони гривень на апаратах ШВЛ
Фото: Getty Images

Служба безпеки України спільно з київськими поліцейськими викрили розкрадання службовцями київських лікарень майже 2 мільйонів гривень, виділених на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Джерело: повідомлення пресслужби СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. За попередніми даними, через злочинні махінації зловмисники привласнили майже 2 млн грн".

Деталі: За версією СБУ, "схему" організували бухгалтери Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. 

Апарати ШВЛ купляли у підприємців-спільників за ціну, в яку включений ПДВ. Однак, у законодавстві передбачено звільнення від сплати ПДВ для закупівлі апаратів ШВЛ. Також у "схемі" організували закупівлю анестезіологічних систем.

Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру закладу за кримінальною статтею 367 – "Службова недбалість". 

У ході розслідування в Службі безпеки зібрали докази скоєння подібних злочинів ще в кількох державних установах.

Нагадаємо: 11 листопада СБУ викрили медиків одеської лікарні, які виготовляли і продавали фіктивні сертифікати про вакцинацію.

Українська правда
Теми: СБУкоронавірус
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