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СБУ: в киевских больницах разворовали 2 миллиона гривен на аппаратах ИВЛ

Вторник, 16 ноября 2021, 14:59
СБУ: в киевских больницах разворовали 2 миллиона гривен на аппаратах ИВЛ
Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины совместно с киевскими полицейскими разоблачила хищение чиновниками киевских больниц почти 2 миллионов гривен, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: сообщение прессслужбы СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. По предварительным данным, в преступных махинациях злоумышленники присвоили почти 2 млн грн".

Детали: По версии СБУ, "схему" организовали бухгалтеры Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Аппараты ИВЛ покупали у предпринимателей-сообщников по цене, в которую включен НДС. Однако в законодательстве предусмотрено освобождение от уплаты НДС для закупки аппаратов ИВЛ. Также в схеме организовали закупку анестезиологических систем.

Правоохранители сообщили о подозрении главному бухгалтеру заведения по уголовной статье 367 – "Служебная халатность".

В ходе расследования в Службе безопасности собрали доказательства совершения подобных преступлений еще в ряде государственных учреждений.

Напомним: 11 ноября СБУ разоблачили медиков одесской больницы, которые изготовляли и продавали фиктивные сертификаты о вакцинации.

Украинская правда

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Темы: СБУкоронавирус
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