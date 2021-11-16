СБУ: в киевских больницах разворовали 2 миллиона гривен на аппаратах ИВЛ

Служба безопасности Украины совместно с киевскими полицейскими разоблачила хищение чиновниками киевских больниц почти 2 миллионов гривен, выделенных на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: сообщение прессслужбы СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. По предварительным данным, в преступных махинациях злоумышленники присвоили почти 2 млн грн".

Детали: По версии СБУ, "схему" организовали бухгалтеры Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Аппараты ИВЛ покупали у предпринимателей-сообщников по цене, в которую включен НДС. Однако в законодательстве предусмотрено освобождение от уплаты НДС для закупки аппаратов ИВЛ. Также в схеме организовали закупку анестезиологических систем.

Правоохранители сообщили о подозрении главному бухгалтеру заведения по уголовной статье 367 – "Служебная халатность".

В ходе расследования в Службе безопасности собрали доказательства совершения подобных преступлений еще в ряде государственных учреждений.

Напомним: 11 ноября СБУ разоблачили медиков одесской больницы, которые изготовляли и продавали фиктивные сертификаты о вакцинации.