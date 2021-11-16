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Рвана губа і вивихи: з'явились деталі ДТП зі "слугою" Ковальовим

Вівторок, 16 листопада 2021, 16:17
фото поліції

Державне бюро розслідування розслідує дорожньо-транспортну пригоду за участі народного депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова, який врізався у вантажівку на одеській трасі.

Джерело: пресцентр ДБР

Деталі: Аварія сталася вранці 15 листопада 2021 року під час маневру вантажівки – водій повертав у місці розвороту зустрічного транспорту.

У результаті зіткнення нардеп отримав вивихи, садна та рвану рану верхньої губи. Водій вантажного автомобіля не ушкодився.

В бюро наголошують, що ознак алкогольного сп'яніння у водіїв не виявлено. Підстав для притягнення до кримінальної відповідальності, будь-кого з водіїв, наразі не має.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, зазначають у бюро.

Що передувало: В мережі з’явилася інформація про ДТП за участю Ковальова. При цьому було вказано, що Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску відсутній в декларації нардепа.

Речниця фракції СН Юлія Палійчук повідомила, що народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність

Стосовно автомобіля, в якому перебував Ковальов, Палійчук зазначила, що машина перебуває в користуванні народного депутата. Інформація про це буде вказана ним у декларації про доходи за 2021 рік, яка, відповідно до вимог закону, подається в першій половині наступного року.

Українська правда
Теми: ДТПСлуга народу


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