Рваная губа и вывихи: появились детали ДТП со "слугой" Ковалевым

Государственное бюро расследований расследует дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева, врезавшегося в грузовик на одесской трассе.

Источник: пресс-центр ГБР

Детали: Авария произошла утром 15 ноября 2021 года во время маневра грузовика - водитель поворачивал в месте разворота встречного транспорта.

В результате столкновения нардеп получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузового автомобиля не повредился.

В бюро отмечают, что признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено. Оснований для привлечения к уголовной ответственности, кого-либо из водителей, пока нет.

Досудебное расследование по уголовному производству продолжается, отмечают в бюро.

Что предшествовало: В сети появилась информация о ДТП с участием Ковалева. При этом было указано, что Mercedes-Benz S 560 2018 выпуска отсутствует в декларации нардепа.

Спикер фракции СН Юлия Палийчук сообщила, что народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение правил дорожного движения, за что готов понести ответственность

Что касается автомобиля, в котором находился Ковалев, Палийчук отметила, что машина находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года.