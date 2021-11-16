Рада посилює захист критичної інфраструктури

Верховна Рада посилює захист об’єктів критичної інфраструктури – енергетичних, важливих промислових об’єктів, водогонів і газопроводів, стратегічних підприємств тощо.

Джерело: проєкт закону №5219, Верховна Рада у Telegram, сайт "Слуги народу"

Деталі: Проєкт закону про критичну інфраструктуру №5219 в цілому підтримали 268 депутатів.

Цей закон визначає правові та організаційні засади функціонування та захисту критичної інфраструктури і є складовою законодавства України у сфері національної безпеки.

Він пов’язаний не лише з агресією Росії, а й із кібератаками, гібридними війнами тощо, зазначають у "Слузі народу".

Згідно з законом, критична інфраструктура – це об’єкти інфраструктури, системи, їхні частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Передбачається формування Реєстру об’єктів критичної інфраструктури та створення Національної комісії з питань захисту критичної інфраструктури.

Комісія буде підпорядкована й підзвітна Кабміну, аля вестиме діяльність самостійно й незалежно.

Визначаються об’єкти критичної інфраструктури, що не можуть належати фізичним або юридичним особам. Це громадяни або резиденти держави-агресора чи компанії, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора або держави-окупанта.

Пряма мова голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича: "Нам важливо створити державну систему захисту критичної інфраструктури, зробити єдині підходи до організації управління об’єктами системи на державному та місцевому рівнях.

Зауважу, що частина об’єктів перебуває в приватній власності. Тож сьогодні необхідно налагодити партнерство держави та приватного сектора в питанні захисту критичної інфраструктури".