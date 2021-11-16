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Рада усиливает защиту критической инфраструктуры

Вторник, 16 ноября 2021, 15:16
Рада усиливает защиту критической инфраструктуры
Критическая инфраструктура, фото с Telegram ВР

Верховная Рада усиливает защиту объектов критической инфраструктуры – энергетических, важных промышленных объектов, водопроводов и газопроводов, стратегических предприятий и тому подобного.

Источник: проект закона №5219, Верховная Рада в Telegram, сайт "Слуги народа"

Детали: Проект закона о критической инфраструктуре №5219 в целом поддержали 268 депутатов.

Этот закон определяет правовые и организационные принципы функционирования и защиты критической инфраструктуры и является составляющей законодательства Украины в сфере национальной безопасности.

Он связан не только с агрессией России, но и с кибератаками, гибридными войнами и т.д., отмечают в "Слуге народа".

Согласно закону, критическая инфраструктура – ​​это объекты инфраструктуры, системы, их части и их совокупность, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам.

Предполагается формирование Реестра объектов критической инфраструктуры и создание Национальной комиссии по защите критической инфраструктуры.

Комиссия будет подчинена и подотчетна Кабмину, но будет вести деятельность самостоятельно и независимо.

Определяются объекты критической инфраструктуры, которые могут принадлежать физическим или юридическим лицам. Это граждане или резиденты государства-агрессора или компании, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора или государства-оккупанта.

Прямая речь главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича: "Нам важно создать государственную систему защиты критической инфраструктуры, сделать единые подходы к организации управления объектами системы на государственном и местном уровнях.

Замечу, что часть объектов находятся в частной собственности. Сегодня необходимо наладить партнерство государства и частного сектора в вопросе защиты критической инфраструктуры".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадазаконодательствоРосcия
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