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На укріплення держкордону витратять ще понад 20 млн

Вівторок, 16 листопада 2021, 17:34
фото дпсу

Уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.

Джерело: Урядовий портал з посиланням на рішення Кабміну 15 листопада

Деталі: Уточнюється, що кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані на закупівлю сировини для виготовлення спіральної колючо-ріжучої стрічки типу "Єгоза" з метою забезпечення охорони державного кордону України.

Перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що своєчасне здійснення облаштування кордону, аби припиняти незаконний перетин осіб, є безпекою для держави та її громадян.

Нагадаємо: Раніше прикордонники попереджали, що Білорусь може використати "мігрантів" як зброю проти України.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкордонбюджетПрикордонна служба


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