Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На укрепление госграницы потратят еще более 20 млн

Вторник, 16 ноября 2021, 17:34
фото гпсу

Правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн. грн. для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Источник: Правительственный портал со ссылкой на решение Кабмина 15 ноября

Детали: Уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа Егоза с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что своевременное осуществление обустройства границы, чтобы прекращать незаконное пересечение лиц, является безопасностью для государства и его граждан.

Напомним: Ранее пограничники предупреждали, что Беларусь может использовать "мигрантов" как оружие против Украины.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровграницабюджетПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по Вагнергейту

"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова

видеоУкраинские силовики завернули 15 "туристов" с Ближнего Востока на границе с Беларусью

фотоГлава Закарпатской ОГА написал заявление об увольнении

"Убийством и угрозами вы ничего не добьетесь": Лещенко отреагировал на свое покушение

МВД: американец и украинка заказали покушение на министра Лещенко

Все новости...
Кабинет министров
Мининфраструктуры будет контролировать стоимость строительства дорог
КМУ уволил главу ГарПока: он заявляет о политическом давлении, а Минэнерго о непрофессионализме
В "Слуге народа" еще не определились с преемником Ткаченко. А кандидат был
Последние новости
21:39
Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США
21:24
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по Вагнергейту
20:54
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
20:53
Зеленский хочет, чтобы в "Дії" отчитывались о конечных бенефициарах
20:40
Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации
20:21
Смертельный пожар в Днепре: суд избрал подозреваемой меру пресечения
20:15
"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова
20:08
Ключевой для рынка древесины законопроект приняли за основу
19:51
ФОТОВ центре Киева в мусорном баке найшли человеческие останки
19:39
видеоУкраинские силовики завернули 15 "туристов" с Ближнего Востока на границе с Беларусью
Все новости...