На укрепление госграницы потратят еще более 20 млн

Правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн. грн. для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

Источник: Правительственный портал со ссылкой на решение Кабмина 15 ноября

Детали: Уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты типа Егоза с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что своевременное осуществление обустройства границы, чтобы прекращать незаконное пересечение лиц, является безопасностью для государства и его граждан.

Напомним: Ранее пограничники предупреждали, что Беларусь может использовать "мигрантов" как оружие против Украины.