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Окупанти тримають у неволі в Криму більше 100 переслідуваних осіб

Вівторок, 16 листопада 2021, 18:20
Фото: Микола Мирний. ZMINA

В окупованому Криму на кінець жовтня 2021 року щонайменше 116 людей позбавлені  волі в рамках політично мотивованих чи релігійних кримінальних переслідувань.

Джерело: дані "Кримської правозахисної групи"

Дослівно: "Станом на кінець жовтня 116 людей перебувають у місцях позбавлення волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування.

Ще 4 людей, ймовірно, позбавлені волі з політичних мотивів. Ще 9 людей перебувають під домашнім арештом".

Передісторія:

  • У червні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що у Росії та на окупованих нею українських територіях у неволі перебувають 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовці та 30 жінок.

Теми: КримРосіяокупація


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