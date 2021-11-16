Окупанти тримають у неволі в Криму більше 100 переслідуваних осіб
Вівторок, 16 листопада 2021, 17:20
В окупованому Криму на кінець жовтня 2021 року щонайменше 116 людей позбавлені волі в рамках політично мотивованих чи релігійних кримінальних переслідувань.
Джерело: дані "Кримської правозахисної групи"
Дослівно: "Станом на кінець жовтня 116 людей перебувають у місцях позбавлення волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування.
Ще 4 людей, ймовірно, позбавлені волі з політичних мотивів. Ще 9 людей перебувають під домашнім арештом".
Передісторія:
- У червні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що у Росії та на окупованих нею українських територіях у неволі перебувають 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовці та 30 жінок.