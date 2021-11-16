Окупанти тримають у неволі в Криму більше 100 переслідуваних осіб

В окупованому Криму на кінець жовтня 2021 року щонайменше 116 людей позбавлені волі в рамках політично мотивованих чи релігійних кримінальних переслідувань.

Джерело: дані "Кримської правозахисної групи"

Дослівно: "Станом на кінець жовтня 116 людей перебувають у місцях позбавлення волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування.

Ще 4 людей, ймовірно, позбавлені волі з політичних мотивів. Ще 9 людей перебувають під домашнім арештом".

Передісторія: