Оккупанты держат в неволе в Крыму более 100 преследуемых лиц
Вторник, 16 ноября 2021, 17:20
В оккупированном Крыму на конец октября 2021 года по меньшей мере 116 человек, лишенных свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований.
Источник: данные "Крымской правозащитной группы"
Дословно: "По состоянию на конец октября 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования.
Еще 4 человека, вероятно, лишены свободы по политическим мотивам. Еще 9 человек находятся под домашним арестом".
Предыстория:
- В июне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в России и на оккупированных ею украинских территориях в неволе находятся 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин.