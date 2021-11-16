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Оккупанты держат в неволе в Крыму более 100 преследуемых лиц

Вторник, 16 ноября 2021, 17:20
Оккупанты держат в неволе в Крыму более 100 преследуемых лиц
Фото: Николай Мирный. ZMINA

В оккупированном Крыму на конец октября 2021 года по меньшей мере 116 человек, лишенных свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований.

Источник: данные "Крымской правозащитной группы"

Дословно: "По состоянию на конец октября 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования.

Еще 4 человека, вероятно, лишены свободы по политическим мотивам. Еще 9 человек находятся под домашним арестом".

Предыстория:

  • В июне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в России и на оккупированных ею украинских территориях в неволе находятся 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияоккупация
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