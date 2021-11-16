Оккупанты держат в неволе в Крыму более 100 преследуемых лиц

В оккупированном Крыму на конец октября 2021 года по меньшей мере 116 человек, лишенных свободы в рамках политически мотивированных или религиозных уголовных преследований.

Источник: данные "Крымской правозащитной группы"

Дословно: "По состоянию на конец октября 116 человек находятся в местах лишения свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования.

Еще 4 человека, вероятно, лишены свободы по политическим мотивам. Еще 9 человек находятся под домашним арестом".

Предыстория: