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У концтаборах та катівнях РФ і в окупації утримують 405 українців – Денісова

Понеділок, 28 червня 2021, 15:58

У Росії та на окупованих нею українських територіях у неволі перебувають 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовці та 30 жінок.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час урочистого засідання парламенту з нагоди Дня Конституції

Пряма мова: "Збройна агресія Росії та тимчасова окупація АРК і міста Севастополя і значної частини Донбасу призвела до порушення територіальної цілісності України та посягнула на її незалежність.

На жаль, держава не може гарантувати наразі додержання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, який викорінює не лише українське, а й людську гідність. 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах та катівнях РФ та на окупованих територіях".

Деталі: За словами уповноваженої з прав людини, імена усіх утримуваних Росією українців їй відомі.

Денісова додала, що окупант відібрав у цих бранців їх право на свободу, особисту недоторканність, правовий захист, але "йому не під силу позбавити наших співвітчизників свободи думки і переконання надії на повернення в Україну".

Нагадаємо:

  • У російському СІЗО погіршився стан здоров’я українського політв’язня кримського татарина Меджита Абдурахманова.

Українська правда
Теми: окупаціяРосіяполітв'язніОРДЛОКрим


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