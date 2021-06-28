Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У концтаборах та катівнях РФ і в окупації утримують 405 українців – Денісова

Понеділок, 28 червня 2021, 15:58
У концтаборах та катівнях РФ і в окупації утримують 405 українців – Денісова

У Росії та на окупованих нею українських територіях у неволі перебувають 405 громадян України, серед яких 44 військовослужбовці та 30 жінок.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час урочистого засідання парламенту з нагоди Дня Конституції

Пряма мова: "Збройна агресія Росії та тимчасова окупація АРК і міста Севастополя і значної частини Донбасу призвела до порушення територіальної цілісності України та посягнула на її незалежність.

На жаль, держава не може гарантувати наразі додержання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, який викорінює не лише українське, а й людську гідність. 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах та катівнях РФ та на окупованих територіях".

Деталі: За словами уповноваженої з прав людини, імена усіх утримуваних Росією українців їй відомі.

Денісова додала, що окупант відібрав у цих бранців їх право на свободу, особисту недоторканність, правовий захист, але "йому не під силу позбавити наших співвітчизників свободи думки і переконання надії на повернення в Україну".

Нагадаємо:

  • У російському СІЗО погіршився стан здоров’я українського політв’язня кримського татарина Меджита Абдурахманова.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяРосіяполітв'язніОРДЛОКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
окупація
ГУР: Росія зараз завозить додаткові міни та вибухівки на ЗАЕС
Окупанти хочуть забирати житло українців у Енергодарі, щоб роздавати росіянам – ГУР
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: