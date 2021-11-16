Патрульного підозрюють у вбивстві колеги на Луганщині, його затримали

Поліція Луганської області затримала працівника патрульної поліції, який підозрюється у вбивстві свого колеги в Рубіжному.

Джерело: прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook

Пряма мова Погукай: "Слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину".

Деталі: Зазначається, що до вбивства причетний працівник патрульної поліції, тому досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо: У вівторок на Луганщині знайшли застреленим патрульного поліцейського, зникла його табельна зброя.