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Патрульного підозрюють у вбивстві колеги на Луганщині, його затримали

Вівторок, 16 листопада 2021, 18:13
Патрульного підозрюють у вбивстві колеги на Луганщині, його затримали
фото ілюстративне

Поліція Луганської області затримала працівника патрульної поліції, який підозрюється у вбивстві свого колеги в Рубіжному.

Джерело: прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook

Пряма мова Погукай: "Слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів під час проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину".

Деталі: Зазначається, що до вбивства причетний працівник патрульної поліції, тому досудове розслідування здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо: У вівторок на Луганщині знайшли застреленим патрульного поліцейського, зникла його табельна зброя.

Українська правда

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Теми: Луганська областьполіціявбивствоДБР
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