Патрульного подозревают в убийстве коллеги в Луганской области, его задержали

Полиция Луганской области задержала работника патрульной полиции, подозреваемого в убийстве своего коллеги в Рубежном.

Источник: пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook

Прямая речь Погукай: "Следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений во время проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления".

Детали: Отмечается, что к убийству причастен работник патрульной полиции, поэтому досудебное расследование будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Напомним: Во вторник в Луганской области нашли застреленным патрульного полицейского, исчезло его табельное оружие.