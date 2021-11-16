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Двох людей збили на смерть на "зебрі" у Рівненській області

Вівторок, 16 листопада 2021, 21:32
Двох людей збили на смерть на зебрі у Рівненській області
тіла людей біля "зебри", фото поліції

Двох осіб, які переходили дорогу на нерегульованому переході, збили на смерть у Рівненській області.

Джерело: поліція Рівненщини

Дослівно: "На місці події поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Megane та кермувальник зустрічного транспортного засобу Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка, які попередньо перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході".

Деталі: Від отриманих травм обоє пішоходів загинули. У поліції не пояснили, чи йшли ці люди разом, чи їх збили одночасно, але окремі автівки.

ДТП сталася неподалік села Тихе на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" після 18:00.

 
Нагадаємо: У четвер в Харкові водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.

Українська правда
Теми: ДТПРівненська область
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