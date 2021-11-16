Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Двох людей збили на смерть на "зебрі" у Рівненській області

Вівторок, 16 листопада 2021, 22:32
тіла людей біля "зебри", фото поліції

Двох осіб, які переходили дорогу на нерегульованому переході, збили на смерть у Рівненській області.

Джерело: поліція Рівненщини

Дослівно: "На місці події поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Megane та кермувальник зустрічного транспортного засобу Chevrolet допустили наїзд на жінку та чоловіка, які попередньо перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході".

Деталі: Від отриманих травм обоє пішоходів загинули. У поліції не пояснили, чи йшли ці люди разом, чи їх збили одночасно, але окремі автівки.

ДТП сталася неподалік села Тихе на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" після 18:00.

 
Нагадаємо: У четвер в Харкові водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.

Українська правда
Теми: ДТПРівненська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid забрав життя 80 тисяч українців, за добу 725 смертей

Головні новини четверга і ночі: прорив польського кордону, замах на міністра

В регіоні Канади оголосили НС через ураган

"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Усі новини...
ДТП
Рвана губа і вивихи: з'явились деталі ДТП зі "слугою" Ковальовим
Ще один "слуга" потрапив у ДТП: "на щастя, постраждав лише метал"
Прокуратура вимагає збільшити до 10 млн грн заставу водію позашляховика, який збив підлітків
Останні новини
09:59
У Болгарії групі військових висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії
09:55
Керівник "Авіаліній Антонова" не задекларував готель в окупованому Криму – "Схеми"
09:41
Зеленський ветував закон про фінзвіти партій
09:12
Суд повернув громаді Києва історичну садибу на Подолі
09:01
Рада відклала розгляд проєкту про локалізацію, що загрожує відносинам із ЄС
08:50
Майже 9,5 млн українців щеплені проти Covid повністю, зроблено 22 млн щеплень
08:40
Меркель і прем’єри земель погодили нові жорсткі кроки для боротьби з епідемією
08:22
Covid забрав життя 80 тисяч українців, за добу 725 смертей
08:00
Головні новини четверга і ночі: прорив польського кордону, замах на міністра
07:30
Окупанти гатили на Донбасі з забороненої "Мінськом" зброї
Усі новини...