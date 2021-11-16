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Двух человек сбили насмерть на "зебре" в Ровенской области

Вторник, 16 ноября 2021, 21:32
Двух человек сбили насмерть на зебре в Ровенской области
тела людей возле "зебры", фото полиции

Двух человек, переходивших дорогу на нерегулируемом переходе, сбили насмерть в Ровенской области.

Источник: полиция Ровенщины

Дословно: "На месте происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля Renault Megane и водитель встречного транспортного средства Chevrolet допустили наезд на женщину и мужчину, предварительно пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу".

Детали: От полученных травм оба пешехода погибли. В полиции не объяснили, шли эти люди вместе, или их сбили одновременно, но отдельные автомобили.

ДТП произошло недалеко от села Тихое на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" после 18:00.

 

Украинская правда

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Темы: ДТПРовенская область
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