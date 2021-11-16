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Збірна України буде грати в плей-офф ЧС-2022

Вівторок, 16 листопада 2021, 22:37
Збірна України буде грати в плей-офф ЧС-2022
Фото Павла Кубанова, УАФ

Збірна України з футболу зуміла пробитися у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.

Джерело: трансляція поєдинку 16 листопада 

Деталі: Збірна України видала неоднозначний перший тайм. Контролючи гру синьо-жовті ледве не пропустили на останній хвилині першого тайму. У перші десять хвилин двічі непогано пробивали Олександр Зінченко та Руслан Малиновський, але обидва рази повз ворота.

На 20-й хвилині після прострілу з флангу від Едуарда Соболя Роману Яремчуку не вистачило лише трохи, щоб замкнути цю передачу. На 25-й хвилині Яремчук бив з гострого кута, але не зумів переграти воротаря боснійців Ніколу Васіля. Далі був ще удар Андрія Ярмоленка, але знову повз рамку воріт. У господарів непоганий удар в один дотик зробив Ердін Демірович, на щастя не влучив у ворота.

На 45-й хвилині Боснія та Герцоговина мала 100% момент повести в рахунку. Після подачі кутового Георгій Бущан робить сейв після удару головою Анера Ахмедходжива і м'яч від руки українського воротаря влучає у штангу воріт.

На 58-й хвилині Україна вимучила гол. Віктор Циганков пробіг лівим флангом і прострілив у воротарський майданчик, де Ярмоленко відкинув під удар і Олександр Зінченко розстріляв ворота Боснії та Герцеговини - 1:0.

Після забитого голу українська команда зупинилася і знову ледве не пропустила. На 77-й хвилині удар Смаїла Превляка під поперечку воріт, і знову рятує Україну Бущан, що вибиває м'яча на кутовий.

На 79-й хвилині спрацювала заміна Олександра Петракова. Артем Довбик вибіг сам на сам з Васілем і забиває другий гол - 2:0. На 88-й хвилині міг Довбик оформити і дубль. Артем обіграв воротаря, але м`яча з лінії воріт вибив захисник боснійців.

В іншому матчі групи Франція з рахунком 2:0 здолала Фінляндію, чим допомогла синьо-жовтим стати другими у групі. Франція з 18-ма очками фінішувала першою. В України 12-ть пунктів та друга позиція. У Фінляндії - 11-ть очок.

Жеребкування плей-офф до ЧС-2022 пройде 26 листопада.

Також до плей-офф ЧС-2022 з другого місця пробилися Португалія, Швеція, Шотландія, Вельс, Північна Македонія, Росія та Туреччина. Також через Лігу Націй до стикових матчів дісталися Чехія та Австрія.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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