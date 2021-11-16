Сборная Украины будет играть в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.

Источник: трансляция поединка 16 ноября в Боснии и Герцеговине

Детали: Сборная Украины выдала неоднозначный первый тайм. Контролируя игру, сине-желтые чуть не пропустили на последней минуте первого тайма. В первые десять минут дважды неплохо пробивали Александр Зинченко и Руслан Малиновский, но оба раза мимо ворот.

На 20-й минуте после прострела с фланга от Эдуарда Соболя Роману Яремчуку не хватило лишь чуть-чуть, чтобы замкнуть эту передачу. На 25-й минуте Яремчук бил с острого угла, но не сумел переиграть вратаря боснийцев Николая Василя. Дальше последовал удар Андрея Ярмоленко, но снова мимо рамки ворот. У хозяев неплохой удар в одно касание нанес Эрдин Демирович, к счастью не попав в ворота.

На 45-й минуте у Боснии и Герцоговины был 100% момент повести в счете. После подачи углового Георгий Бущан совершает сейв после удара головой Анера Ахмедходжива и мяч от руки украинского вратаря попадает в штангу ворот.

На 58-й минуте Украина вымучила гол. Виктор Цыганков пробежал по левому флангу и прострелил во вратарскую, где Ярмоленко отдал под удар и Александр Зинченко расстрелял ворота Боснии и Герцеговины - 1:0.

После забитого гола украинская команда остановилась и снова чуть не пропустила. На 77-й минуте удар Смаила Превляка под перекладину ворот и снова спасает Украину Бущан, выбивающий мяч на угловой.

На 79-й минуте сработала замена Александра Петракова. Артем Довбик выбежал один на один с Василем и забивает второй гол – 2:0. На 88-й минуте Довбик мог оформить и дубль. Артем обыграл вратаря, но мяч с линии ворот выбил защитник боснийцев.

В другом матче группы Франция со счетом 2:0 одолела Финляндию, чем помогла сине-желтым стать вторыми в группе. Франция с 18 очками финишировала первой. У Украины 12 пунктов и вторая позиция. У Финляндии – 11 очков.

Жеребьевка плей-офф на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

Также в плей-офф ЧМ-2022 со второго места пробились Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс, Северная Македония, Россия и Турция. Также через Лигу Наций до стыковых матчей добрались Чехия и Австрия.