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"Зірвемо горлянку, коли їм це вдасться": Зеленський підтримав збірну перед стиковими матчами

Вівторок, 16 листопада 2021, 23:52
зеленськй на олімпійському, скриншот

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф, де вони боротимуться за вихід на Чемпіонат світу 2022.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022.

Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.

Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу!".

Довідково: Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада.

У плей-офф будуть три групи з двома півфіналами та фіналами. Серед команд у стиках - Італія, Португалія, Шотландія, Австрія, Чехія та інші.

Україна точно не гратиме з Росією, яка теж у плей-офф, через війну на Донбасі. Матчі відбудуться навесні 2022 року.

Нагадаємо: Збірна України з футболу зуміла пробитися у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.

Українська правда
Теми: Зеленськийфутболспорт


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