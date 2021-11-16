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"Сорвем глотку, когда им это удастся": Зеленский поддержал сборную перед стыковыми матчами

Вторник, 16 ноября 2021, 23:52
зеленский на олимпийском, скриншот

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф, где они будут бороться за выход на Чемпионат мира 2022 года.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022 год.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!".

Справка: Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.

В плей-офф будут три группы с двумя полуфиналами и финалами. Среди команд в стыках – Италия, Португалия, Шотландия, Австрия, Чехия и другие.

Украина точно не будет играть с Россией, тоже в плей-офф, из-за войны на Донбассе. Матчи состоятся весной 2022 года.

Напомним: Сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022 года. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.

Украинская правда
Темы: Зеленскийфутболспорт
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