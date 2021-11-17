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Бойовики свідомо нарощують обстріли житлових секторів – СЦКК

Середа, 17 листопада 2021, 00:06

Внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації Мар'їнки один з житлових будинків повністю зруйнований. Від початку місяця зафіксували 8 обстрілів – це вже більше, ніж за весь вересень.

Джерело: українська сторона СЦКК

Деталі: Так, у вересні поточного року збройними формуваннями РФ було здійснено сім обстрілів, у жовтні – дев’ять, а в поточному місяці, станом на 16 листопада, було зафіксовано вже вісім обстрілів.

16 листопада з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із мінометів калібру 82 мм.

Вогонь вівся з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилегла територія.

Відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів, що, за словами місії, свідчить про навмисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови.

 
 

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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