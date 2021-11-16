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Боевики сознательно наращивают обстрелы жилых секторов – СЦКК

Вторник, 16 ноября 2021, 23:06
Боевики сознательно наращивают обстрелы жилых секторов – СЦКК

В результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации Марьинки один из жилых домов полностью разрушен. С начала месяца зафиксировали 8 обстрелов – это уже больше, чем за весь сентябрь.

Источник: украинская сторона СЦКК

Детали: Так, в сентябре текущего года вооруженными формированиями РФ было произведено семь обстрелов, в октябре – девять, а в текущем месяце, по состоянию на 16 ноября, было зафиксировано уже восемь обстрелов.

16 ноября с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка из минометов калибра 82 мм.

Огонь велся по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и прилегающая территория.

Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет около 600 метров, что, по словам миссии, свидетельствует об умышленном обстреле вооруженными формированиями РФ жилой застройки.

 
 

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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