В Уганді внаслідок терактів загинули 3 людини, десятки поранених

У вівторок у столиці Уганди Кампалі внаслідок теракту загинули щонайменше троє людей і ще понад 30 отримали поранення.

Джерело: Bangkok Post

Деталі: Теракт пов’язують з угрупуванням ІДІЛ.

Двоє терористів-смертників на мотоциклах, переодягнених у місцевих таксистів, підірвали пристрій біля входу до парламенту, убивши перехожого.

Крім того, від вибуху загорілися припарковані автомобілі.

Третій нападник націлився на пункт пропуску біля центрального відділку поліції, убивши двох людей.

Поліція перешкодила цьому теракту, вилучивши саморобний вибуховий пристрій з будинку ймовірного терориста-смертника.

Червоний Хрест Уганди заявив, що 21 з 33 поранених були співробітниками поліції.

Парламент скасував сесію у вівторок, закликавши депутатів уникати цього району, "оскільки сили безпеки наполегливо працюють над відновленням порядку".

Приміщення взяли під охорону, озброєні військові охороняли територію, а криміналісти перевіряли місце вибуху.

Нагадаємо: Терористи "Ісламської держави" у жовтні взяли на себе відповідальність за вибух бомби в барі в столиці Уганди - Кампалі , в результаті якого загинула людина.